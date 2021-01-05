النيابة تفحص ملفات المرضى المتوفين بمستشفى الحسينية

تباشر نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية فحص ملفات 4 من مرضى كورونا، توفوا داخل العناية المركزة بمنبى العزل في المستشفى كما تواصل الاستماع لأسر المتوفين لسؤالهم عن الواقعة.

جاء ذلك في إطار استكمال التحقيقات، اليوم، في واقعة وفاة المرضى وسط اتهامات بالإهمال ووتسبب نقص الأكسجين في وفاة الحالات الأربع.

كما قررت النيابة في وقت سابق تشكيل لجنة لفحص أسطوانات وخزانات الأكسجين بالمستشفى وإخلاء سبيل موثق مقطع الوفاة.

وكانت أثارت فيديوهات قال موثقها أنها تظهر وفاة عدد من المرضى بكورونا داخل العنية المركزة بمبنى العزل بمستشفى الحسينية المركزي ضجة على مواقع التواصل وحالة من القلق وسط اتهامات بالتقصير والاهمال وأن الوفاة بسبب نقص الأكسجين .

من جانبه أرجع الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفاة 4 مرضى بمستشفى الحسينية، فجر أمس ، إلى إصابتهم بأمراض مزمنة وإصابة أحدهم بجلطة، ونفى، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع الأكسجين عن مرضى العناية المركزة.

وفي السياق نفسه زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفي الحسينية المركزي لمتابعة سير إنتظام العمل داخل المستشفي والاطمئنان علي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه للمرضي ولمصابي فيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين علي المستشفي .

من جهته، أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وبروتوكولات العلاج المحددة لمصابي فيروس كورونا وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية للتعامل مع المصابين.

وأشار إلى مراجعة المخزون الاسترايجي للأكسجين بشكل يومي بجميع مستشفيات المحافظة وإعداد تقرير للعرض على مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتأمين احتياجات المستشفيات من الأكسجين.