صحة جنوب سيناء: مخزون أسطوانات الأكسجين يكفي 10 أيام

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن مخزون المحافظة الحالي من اسطوانات الأكسجين يكفي لمدة 10 أيام، وفي انتظار وصول باقي الكميات الخاصة بالمحافظة، موضحاً أنه يجري ملء أسطوانات الأكسجين كل 6 أيام، عن طريق الشركة الدولية للغازات الطبية والصناعية، وتزويد 7 مستشفيات بها على مستوى مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها اللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة، يرافقه أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمدرسة التمريض بمدينة الطور، اليوم الاثنين، بعد تحويلها إلى مركز لعزل مصابي كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، لمواجهة للموجة الثانية للجائحة.

وشدد اللواء جمال عبد الرشيد، خلال الجولة، على ضرورة توافر ومتابعة مدى توافر اسطوانات الأكسجين داخل كافة المستشفيات، وليست المخصصة للعزل فقط، والعمل على تعبئتها بصفه دورية.

كما تفقد السكرتير العام ومرافقوه وحدة الغسيل الكلوي، التي أعدتها مديرية الصحة بمستشفى الأمين بمدينة الطور، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات، ومطابقة عينة المياه للمواصفات القياسية، ومتابعة إجراءات التشغيل في يومها الأول.

وقد تقرر بدء العمل الفعلي بوحدة الغسيل الكلوي بعد استكمال كافة المواصفات الفنية للتشغيل، كبديل لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى الطور العام، والذي تم إغلاقه بصورة مؤقتة لإجراء أعمال الصيانة بالمستشفى.

وجرى تجهيز الوحدة بـ9 ماكينات وأسرة، و7 كراسي غسيل كلوي، وجميعها تعمل في توقيت واحد على دورتين للتشغيل خلال ثلاث ورديات يومياً، لاستيعاب جميع المرضي المترددين على الوحدة.

كما جرى تركيب محطة المياه وكافة الأجهزة اللازمة بالمستشفى عن طريق الشركة المنفذة، مع سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه جرى توفير الأطقم الطبية ذات الكفاءة العالية من أطباء وتمريض وفنين، مع توفير كافة مستلزمات الغسيل الكلوي من مرشحات المياه والوصلات والإبر، وكافة المستلزمات الأخرى، لتقديم خدمات طبية مميزة للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا داخل وحدة الغسيل الكلوي، حفاظاً على المرضى والأطقم الطبية.