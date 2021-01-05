بعد غلقه 5 ساعات.. إعادة فتح الطريق الدولي بجنوب سيناء

أعلنت إدارة مرور جنوب سيناء، برئاسة العميد أحمد فتحي، مدير إدارة المرور، إعادة فتح الطريق الدولي، بداية من منطقة «عيون موسى» وحتى شرم الشيخ بعد غلقه مؤقتًا أمام حركة المرور، لفترة تجاوزت 5 ساعات، اليوم، بسبب الشبورة الكثيفة.

وكانت المتابعة الميدانية لإدارة المرور، رصدت وجود شبورة مائية عل الطريق الدولي الجديد وعلى الفور جرى الإغلاق منعا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشي الشبورة، ووضوح الرؤية، وأهابت إدارة المرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت هيئة الارصاد الجوية انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تكثف بخار الماء مكونًا الشبورة المائية الكثيفة، والتي تزداد حدتها حتي تصل إلي ضباب، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من 1000 متر على معظم الأنحاء من القاهرة، والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الغربية، ووسط سيناء حتى شمال الصعيد.

ونصحت هيئة الارصاد، سائقي المركبات توخي الحيطة والحذر على الطرق أثناء القيادة، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية التي بدأت منذ الصباح الباكر .