تفاصيل مبادرة الرئيس لمتابعة مصابي كورونا في العزل المنزلي

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، تحت شعار «100 مليون صحة».

انطلاق المبادرة غدا لمتابعة الحالات البسيطة من خلال 5400 وحدة صحية

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل المبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة سيجري تفعيلها غدا الأربعاء، لمتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا وجرى تشخيص الحالة بأنها بسيطة، سواء جرى التشخيص داخل مستشفيات وزارة الصحة أو في جهات خاصة من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي.

الاستعانة بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بالإضافة إلى الوحدات الصحية أو المراكز، سيجري الاستعانة بفرق مبادرة 100 مليون صحة، والمشاركين في القوافل الطبية التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، لمتابعة الحالات، والهدف من ذلك هو متابعة الحالات ومعرفة نسب تشبع الجسم بالأكسجين.

الأطقم الطبية ستتعامل بحذر واتباع الإجراءات الاحترازية

وأوضح المصدر، أنه لا داعي للخوف على الفرق الطبية لأن كل هذه الخطوات ستجري بعد التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وتعقيم أيديهم وارتداء الكمامات.

وعن كيفية العمل بالمبادرة أو معرفة الحالات هل هتروح للوحدات الصحية، قال المصدر: «أي حد هيروح الوحدة الصحية التابع لها هيقولهم عندي حالة مصابة بكورونا عزل منزلي، سيجري التوجه لمنزله ومتابعة الحالة فورا، إحنا هدفنا الحالات متتدهورش أو تصل لمرحلة صعب تنقذها».

وأكد المصدر أنه سيجري الاستعانة بقاعدة بيانات «100 مليون صحة»، للوصول إلى أصحاب الأمراض المزمنة لأنهم من الفئات المعرضة للخطر ومضاعفات المرض.

وعن الخدمات التي ستقدمها المبادرة، أشار إلى أن المبادرة ستقوم بتقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وكذلك قياس درجة الحرارة، ومتابعة تطورات الأعراض الصحية للحالات.

وأوضح المصدر أن القوافل الطبية ستتمركز في المناطق ذات معدل اصابات عالية بالفيروس، ووفقا لإحصائيات الوزارة والخاصة بمستجدات الفيروس، فإن القاهرة والجيزة والإسكندرية، تتصدر معدلات نسب إصابات الفيروس، وهناك خطة تعكف الوزارة عليها حاليا لتوفير ما يزيد عن 800 قافلة لتمركز في هذه المحافظات لمتابعة الحالات البسيطة، مشيرا إلى أن الوزارة في الموجة الأولى كانت تتابع حالات العزل المنزلي تليفونيا حتى وصل إلى متابعة أكثر من 230 ألف حالة منزليا.