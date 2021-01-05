مناطق لها أولوية طلاء واجهات العقارات بالقاهرة والمحافظات.. تعرف عليها

طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بالتركيز على ملف طلاء واجهات العقارات للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للأحياء والمدن والشوارع.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن التركيز في طلاء الواجهات سيكون على الشوارع الرئيسية والمياديين بالمحافظات والمدن والأحياء والمحاور، وأيضا نقاط مسار العائلة المقدسة الـ25 بالمحافظات، علاوة على خط «سير المومياوات الملكية» من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارات بالفسطاط.

وأضاف، لـ«الوطن» أن ملف طلاء الواجهات يحظى باهتمام القيادة السياسية للحفاظ على التنسيق الحضاري والجمالي والهوية البصرية للمباني، خاصة في عواصم المحافظات، لافتا إلى أن المباني التي تم طلاء واجهاتها ظهرت بشكل جمالي ساعد في تحسين الصورة البصرية والجمالية، وإحياء الهوية العمرانية بمناطق كثيرة بالمحافظات.

وأشار إلى أنه لن تتم الموافقة على أي طلب تصالح على مخالفات بناء، دون طلاء الواجهات للعقار المخالف، بالإضافة إلى عدم إدخال المرافق لأي مبنى من عمارات سكنية أو شقة أو منشأت لم يتم طلاء واجهاتها بالألوان التي تحددها كل محافظة.

وأشار إلى أنه لم يُترك للمواطنين حرية اختيار ألوان الطلاء بشكل عشوائي، فمسألة تحديد الألوان المناسبة لكل مدينة ومركز وحي تحددها لجنة في كل محافظة بما يتناسب مع الطابع المعماري لها وإظهارها بصورة حضارية وجمالية .

وأوضح أن هناك دور كبير للمواطنين والمجتمع المدني في دعم وتمويل عملية الطلاء في بعض المناطق ومعاونة السكان خاصة في المناطق البسيطة، بما يضفي مظهرا جماليا وحضاريا للمناطق المختلفة، ويقضي على العشوائية والفوضى التي كانت سائدة في عقود سابقة، والقضاء على كل مظاهر التلوث البصري، وهذا يصب في صالح المواطن.

ولفت إلى أن أصحاب العقارات مطالبين بطلاء واجهات العمارات السكنية قبل توصيل المرافق لها من قبل الاحياء والمدن وفق قانون البناء الموحد، وتم وضع خطة بكل محافظة تتضمن الطلاء والمدة الزمنية اللازمة للقيام بذلك، ومن يتخلف سيقع تحت طائلة القانون، ويتم اتخاذ إجراءات القطع الفوري للمرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لم يتم طلاء واجهاتها.