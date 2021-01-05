إجراءات مشددة بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ لقداس عيد الميلاد

قدم "الأنبا أبوللو"، أسقف جنوب سيناء، التهنئة إلى الأقباط في كل محافظات مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد، معلناً بدء صلاة ليلة عيد الميلاد يوم الأربعاء 6 يناير الجاري، في كنيسة "السمائيين" بمدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد أسقف جنوب سيناء، في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيجري بدء رفع البخور يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، ورفع الحمل في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيجري الانتهاء من القداس الإلهي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وستكون الصلاة في المساحة المفتوحة أمام باب الكنيسة.

وناشد أسقف جنوب سيناء الجميع بالالتزام بكل الإجراءات اللازمة من ارتداء الكمامة، خلال الصلاة، والحفاظ على التباعد وترك المسافات الآمنة، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

ويُعرف عيد القيامة بعدة أسماء أخرى، منها عيد الفصح، والبصخة، وأحد القيامة، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير، الذي يستمر عادة 40 يوماً، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية 40 يوماً حتى عيد العنصرة.