تأخر قطار 40 دقيقة لتصاعد دخان من إحدى عرباته وتشكيل لجنة لتحديد السبب

أعلنت السكة الحديد أنه أثناء مسير قطار 807 ركاب درجة ثانية عادية من القاهرة للمنصورة بين محطة الرجدية ومحلة روح، تلاحظ خروج أدخنة من سقف العربة الأولى خلف الجرار، وقام السائق بتنفيذ التعليمات والوقوف على رصيف محطة شبشير الحصة وتأمين العربة وإخماد الأدخنة بطفايات القطار، واستمر القطار برحلته بعد ترك العربة بمحطة محلة روح، وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد لتحديد سبب الأدخنة، وأسفر ذلك عن تأخير القطار 40 دقيقة.