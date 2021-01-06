العليا للفيروسات: الإصابة بكورونا لا تؤثر على شبكة العين

قالت الدكتور وجيدة أنور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدراسات البحثية والعلمية على المتعافين من فيروس كورونا «كوفيد 19» أو الملاحظة، لم تثبت حتى الآن أي نتائج تثبت إصابة المتعافين من كورونا المستجد أو حتى المصابين من الحالات الشديدة بفقدان البصر أو حتى التأثير على شبكة القرنية بالعين أو ضعف البصر حتى الآن.

وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتج عنها تأثير على وظائف عدد من الأعضاء بجسم الإنسان، كالتأثير على الأعصاب والكلى والقلب، وينتج عن الإصابة بالفيروس مضاعفات خاصة الحالات الشديدة، وذلك نتيجة التجلطات الواقعة، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة من قبل المتعافين بعد الإصابة والتواصل مع الأطباء المختصين وعمل فحوصات للتأكد من عدم وجود أي أعراض.

العليا للفيروسات: الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بكورونا

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أن هناك متلازمة للفيروس، تصيب المصابين والمتعافين، موضحة أنه يجب التواصل مع طبيب متخصص في الأمراض النفسية في حال ملاحظة اي اضطرابات ناتجة عن كثرة الأدوية التي يمكن استخدامها في البروتوكولات العلاجية.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كاملة وتطبيق التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وكذلك الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتينات وفيتامينات وشرب السوائل بكثرة خاصة الساخنة، واستشارة الطبيب في حال ملاحظة أي أعراض وعدم الاستهانة بها، والعمل على التعقيم والتطهير الدروي للمنشآت الخاصة وكذلك تعقيم الأيدي وغسلها بالماء والصابون لحظيا.