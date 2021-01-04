جلسة طارئة بجامعة المنوفية لمتابعة تنفيذ قرارات مجابهة كورونا

عقد مجلس جامعة المنوفية جلسة طارئة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، عبر منصات التواصل الإلكتروني، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، التي أصدرتها في جلسته الأخيرة، بشأن آخر التطورات في أزمة فيروس كورونا.

وجاءت قرارات المجلس الأعلى للجامعات تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي أقرت باستكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بالجامعة، ابتداءً من يوم السبت 2 يناير، وبدء إجازة منتصف العام اعتباراً من يوم السبت 16 يناير، وحتى السبت 20 فبراير، وتأجيل الامتحانات في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضج رئيس جامعة المنوفية أنه بالنسبة للكليات التي بدأت أعمال الامتحانات، سيتم استكمال باقى المواد عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، ووقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعة.

علي صعيد متصل، أصدرت كلية الطب بجامعة المنوفية، بياناً عاجلاً، أكدت من خلاله أنه وفقًا لتداعيات الأخيرة وزيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة، وتأجيل أعمال الامتحانات بعد نهاية إجازة منتصف العام، و حرصاً من إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، على مصلحة الطلاب، عقد اليوم الاثنين 4 يناير، اجتماع طارئ لمجلس جامعة المنوفية، عبر تقنية الزوم، تم خلاله مناقشة أعمال الامتحانات لطلاب الفرقة السادسة وطلاب الدراسات العليا بكلية الطب جامعة المنوفية.

وأضافت الكلية، في بيانها، أنه تمت الموافقة على رفع طلب إلى المجلس الأعلى للجامعات، بشأن إمكانية عقد امتحانات مادتي النساء والتوليد، وطب الأسرة، لطلاب الفرقة السادسة خلال فترة الإجازة، وذلك كمطلب عام لجميع كليات الطب في مختلف الجامعات المصرية.

كما وافق المجلس على تأجيل جميع أعمال الامتحانات لجميع طلاب الفرق المختلفة من الأولى إلى الخامسة، إلى ما بعد انتهاء فترة الإجازة، وكذلك تأجيل جميع أعمال امتحانات الدراسات العليا، دبلوم وماجستير ودكتوراه، الجزء الأول والجزء الثاني، بما فيها الامتحانات الشفوية والعملية، إلى ما بعد داإنتهاء فترة الإجازة أيضاً.

أما بالنسبة لمناقشات رسائل الماجستير والدكتوراه، فقد تقرر أن يتم السماح بعقد المناقشات، بما لا يزيد على 10 أفراد بقاعة المناقشة، بما فيهم الطالب، مع السماح بأن يكون أحد المناقشين Online.