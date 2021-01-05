«تعليم المنوفية»: إجازة استثنائية لأي موظفة تعول طفلا أقل من 12 عاما

أكدت محافظة المنوفية، في بيان لها، أنه في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع التزاحم والتجمعات وتفادي الإصابة بفيروس كورونا، تم تفعيل القرار الخاص بمنح الموظفة التي تعول طفلا أو أكثر تقل أعمارهم عن 12 عاما إجازة استثنائية حتى نهاية إجازة نصف العام والتي ستنتهي يوم 18 فبراير 2021 وذلك تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن على من تنطبق عليها الشروط وترغب في الحصول على الإجازة الاستثنائية تقديم طلب للمدير المباشر مرفقا به شهادة ميلاد الطفل ويتم رفع طلبها للسيد مدير عام الإدارة لاتخاذ اللازم بما لا يعطل سير العمل ويخدم الصالح العام.

وأعلن «تعليم المنوفية»، أول أمس، تعليمات سير العملية التعليمية بعد الإجراءات والقرارات التي صدرت تفاديا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم السبت الموافق الثاني من يناير 2021 وحتى نهاية إجازة نصف العام.

وقال «سويد» إنه بخصوص اتخـاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من انتشـار فيروس كورنـا المستجد، وتوفيرا للحماية اللازمـة لأبنائنا الطلاب والعاملين يتم الالتزام بما يلى، يعلق تواجد الطلاب بمقار المدارس أيا كان نوعهـا وكذلك تواجدهم بأى تجمعـات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى تطبيقا لتعليمات رئيس الوزراء من يوم السبت الموافق 2/1/2021 وحتى إشعـار آخر، على أن تستكمل الدراسة عن بعد خلال هذه الفترة من خلال القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي وفرتهـا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «سويد»، يتم حضور كامل العدد من مديرى عموم الإدارات ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام ، ويتم تخفيض عدد العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية بنسبة 50% من إجمالي العدد وذلك بالتناوب فيما بينهم بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنـة (بتقرير من التأمين الصحى) وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، موضحا أن إجـازة نصف العام للطلاب تبدأ من يوم السبت 16/1/2021 وحتى الخميس 18/2/2020، سيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول طبقا لمستجدات الأمور.