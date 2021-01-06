أماكن لا تدخلها دون كمامة.. قد تتعرض للمنع أو الغرامة الفورية

بدأت الحكومة المصرية منذ الأحد الماضي، تطبيق غرامات فورية على عدم الالتزام بقرار ارتداء الكمامة، في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية وتحذير وزارة الصحة من تداعيات الموجة الثانية للفيروس.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض «الوطن» الأماكن التي يُلزم فيها المواطنين بارتداء الكمامة إجباريًا لتجنب توقيع غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن ارتداء الكمامة

- الأسواق الشعبية.

- جميع المحلات.

- المنشآت الحكومية، مثل المحاكم ووحدات المرور.

- المنشآت الخاصة.

- السينمات والمسارح.

- البنوك كافة، ولن يتم السماح لأي عميل بدخول البنك، دون ارتداء الكمامة، كما جرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية بالبنوك، وإلزام الموظفين بارتداء الكمامات والقفازات للمتعاملين بالشبابيك مع الجمهور.

- وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة مثل السرفيس والميكروباصات وأتوبيسات النقل العام ومحطات المترو ومحطات قطارات السكة الحديد، وتلك التي يستقلها المواطن من خلال الاستدعاء بواسطة تطبيقات الموبايل، إذ أعلنت إدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلزام الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات، ويُمنع دخول المواطنين دون ارتدائها.

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت مع الإعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنّه لن يتم تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطن الذي يمشي في الشوارع، كما تم استثناء أيضًا السيارات الخاصة من عقوبة ارتداء الكمامة، موضحًا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، إلا أنّه يفضل ارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما جرى الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.