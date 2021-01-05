الحالات المستثناة من غرامة عدم ارتداء الكمامة وفقا لقرارات الحكومة

أصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرار بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من الأحد الماضي الموافق 3 يناير 2021، وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الحالات المستثناة من تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة وفقا للقرارات الحكومية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها لللقارئ على مدار الساعة.

الحالات المستثناة من تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة وفقا للقرارات الحكومية

يسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ وسائل النقل العامة والخاصة الممثلة في التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات، كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.

ولفت إلى أنّ سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، إضافة إلى ركاب التوك توك وسائقه فهم أيضا ملزمون باراتداء الكمامة.

وأوضح سعد، أنّ السيارات الخاصة غير ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق قانون الالتزام بالكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، موضحا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات.

غرامة عدم ارتداء الكمامة

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وكانت وزراة التنمية المحلية أصدرت قراراتها بالتشديد في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل حسم بمختلف الأماكن للحفاظ على سلامة الجميع.