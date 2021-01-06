عليا الفيروسات: من تظهر عليه أعراض مشابهة لكورونا عليه التعامل كمصاب

قالت الدكتورة وجيدة أنور، الأستاذة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اللقاح الصيني ولقاح أكسفورد المصنع من قبل شركة أسترازينكا هما الأقرب إلى مصر والأفضل والتي من الممكن أن يكون من اللقاحات المناسبة لمصر، وذلك لأن طريقة تحضيره مقاربة لطرق تحضير اللقاحات المتعارف عليها في الأمراض، فضلاً عن أنه يمكن نقله وتخزينه في درجات حراراة كـ«الثلاجات» العادية، بخلاف لقاحي فايزر وموديرنا.

«العليا للفيروسات»: لقاحا إكسفورد والصيني هما الأقرب إلى مصر

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الدول تتنافس حاليا في الحصول على اللقاحات وذلك لتحصين أكبر فئات من المرض الفترة الحالية، وهي مجابهة انتشار المرض، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق تحيا مصر بضرورة المساهمة في سرعة شراء اللقاحات وتوفيرها ومنحها للفئات المستحقة، مؤكدة أن هناك عدد من الإجرءات يجب أن يطبقها المواطنين الفترة المقبلة لوقاية أنفسهم من الإصابة بالمرض.

وأكدت الدكتورة وجيدة أنور، أنه يجب على أي شخص يشعر بأي أعراض أو تأتي له، وتكون مشابهة لأعراض كورونا، يجب أن يتعامل معها على أنها إصابة بكورونا، وأن يلزم التواجد في المنزل حتى يتم ثبوت عكس ذلك: «أي شخص تأتي له أي أعراض يتعامل على كانها كورونا حتى يطمئن»، وذلك من أجل المحافظة على غيره من الإصابة في حال ثبوت إيجابية تحاليله، مؤكدة أن هناك تهاونا من بعض فئات المجتمع المصري في التعامل مع خطورة الأزمة.

وناشدت عضو اللجنة العليا للفيروسات المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، بالإضافة إلى تحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على فيتامينات وبروتينات.