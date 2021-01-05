محافظ جنوب سيناء ورئيس «المياه» يبحثان خطة تأمين المحافظة بمياه الشرب

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، اليوم، لمناقشة خطة تأمين مدن المحافظة وإمدادها بمياه الشرب، بحضور المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

وناقش المحافظ خطة «التشغيل الذاتي لمحطات المياه، وإمداد المدن بالقرى والوديان التابعة لها بمياه الشرب»، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، والموقف الخاص بمحطات تحلية مياه البحر، التي جرى تشغيلها بنطاق المحافظة ودخولها الخدمة، طبقا للجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات.

واستعرض اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، الموقف التنفيذي لـ8 محطات تحلية جاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، والتى من شأنها حل أزمة مياه الشرب نهائيا بمدن المحافظة كافة.

كما أشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه سيجري تعيين عدد من أبناء المحافظة بهذه المحطات، مؤكدا أن الشركة حريصة على تعيين أبناء جنوب سيناء، وتراعي ذلك خلال مسابقات التوظيف الجارية حاليا.

وقدم «بده» الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، على دعمه المستمر للشركة، والاهتمام الذي يوليه لأبناء محافظة جنوب سيناء بصفة عامة، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بصفة خاصة.

وأكد اللواء خالد فودة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع مشكلة المياه بسيناء ضمن استراتيجية الدولة، لكونه حريصا على حياة كريمة لكل المصريين، وتوفير المياه النظيفة لكل مواطن.

وأشار «فودة» إلى أن المحافظة تشهد إنجازا في ملف المياه خلال الفترة الماضية، من خلال إنشاء محطات تحلية وإجراء صيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي بالمدن كافة.