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«الحماية المدنية» تنقذ فتاة حاصرتها النيران داخل شقة بمدينة نصر

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الوطن
11:37 ص | السبت 19 ديسمبر 2020
الحماية المدنية

الحماية المدنية

استجابت وزارة الداخلية، لبلاغ وُرد لشرطة النجدة بنشوب حريق ومحتجزين داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة.

وانتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وتبين أنَّ العقار المٌشار إليه مكون من 6 طوابق، وأن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع، ومحتجز بداخلها ابنة مالك الشقة.

وتمكّنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده لشقق المجاورة، وتمّ إنقاذ الفتاة التي كانت محتجزة داخل الشقة دون إصابات.

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