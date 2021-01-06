ضبط 1140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 10 أطنان أسماك مجمدة ماكريل، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

ضبط 120,000 عبوة شعرية سريعة التحضير، معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط مالكة مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة، لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائها على مبلغ 471,680 جنيه قيمة فروق الأسعار طبقا لتقرير الجهات المختصة.

ضبط 1308 عبوة زيت طعام تمويني مُدعم، 140 كيلو جرام، أرز تمويني، مخصص للبطاقات التموينية، وتم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة «مالك محل بدال تمويني» بمحافظة المنوفية.

ضبط مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الشرقية، وبحوزته 1,75 طن دقيق فاخر، دون مستندات مجهولة المصدر لإدخالها في عملية تصنيع المخبوازات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط مالك محل لبيع واستبدال غاز الأكسجين دون ترخيص بمحافظة الشرقية، وبحوزته 500 أسطوانة غاز أكسجين، جمعها بقصد حجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها مستغلاً زيادة الطلب عليها.

ضبط 7٫600 قطعة مستلزمات طبية، غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات ومجهولة المصدر 30 أسطوانة غاز أكسجين، باعها المذكور بأزيد من السعر المتداول مستغلاً زيادة الطلب عليها، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,6 طن منظفات صناعية، غير مطابقة للمواصفات القياسية ودون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية بمحافظة الشرقية.

ضبط 5,2 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.