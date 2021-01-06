توفير مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتور شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية 2451، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الجامعة الشكر لروتاري مصر على الدعم المقدم للمستشفيات الجامعية، لحماية الأطقم الطبية، مشيدا بالدعم الذي يقدمه المجتمع المدني لها، لتمكين الكوادر الطبية من أداء رسالتها على أكمل وجه.

وقال «السعيد» إن إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية، باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي؛ إذ خصص جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى شراء أجهزة طبية حديثة، فضلا عن أعمال التطوير التي شهدتها المستشفي الجامعي خلال الشهور الماضية، وشملت جميع الأقسام الطبية، دون توقف الخدمة الصحية للأهالي المترددين على المستشفى في المحافظة والمحافظات المجاورة.

من جانبه، أكد الدكتور شريف والي، أن هناك تعاونا بين جامعة بنها ونادي روتاري في المجالات كافة، وبالأخص في قطاع خدمة المجتمع، موضحا أن الجامعة تعتبر من الجامعات الرائدة في هذا المجال، وتقوم بدور كبير متقدم في حماية أبناء محافظة القليوبية والمناطق المجاورة من جائحة كورونا، لذلك قدمت مستلزمات الحماية الشخصية للأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي، تقدر بمبلغ 240 ألف جنيها.

يأتي هذا في إطار تقديم نادي روتاري منحة ضخمة لعدد من المستشفيات الجامعية، بالتعاون مع أسامة الأحمر، محافظ المنطقة، ولجنة المنح الروتارية.

وأشار الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين جامعة بنها ونادي روتاري مصر في شهر مارس الماضي، والذي يتضمن تنفيذ عددا من الأنشطة، منها تمكين ودعم المرأة المعيلة عن طريق تقديم قروض حسنة لهن، ويتم اختيارهن عن طريق الجامعة بعد دراسة حالتهن الاجتماعية، وكذلك مشاريع طبية مختلفة، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم، واشتراك عدد من شباب الجامعة بمعسكرات تدريب الشباب، التي يقوم بها، فضلا عن إقامة معارض ملابس بأسعار رمزية لطلاب الجامعة.

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، إن المستشفيات الجامعية في ظل أزمة كورونا، قد ازداد عدد المتردين من المرضى، وبالأخص على وحدات العناية المركزة، لذلك زادت إدارة المستشفي شراء أدوات الحماية للأطقم الطبية والأدوات الطبية، حفاظا على سلامتهم، فهم خط الدفاع الأول في ظل هذا الوباء، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية لديها مخزون استراتيجي يكفي شهرين كاملين من الأدوات الطبية المختلفة، كما أن دعم المجتمع المدني للمستشفيات الجامعية مهم جدا خلال هذه الظروف التي تمر بها البلاد، من أجل استمرار تقديم خدمة طبية متميزة

كما تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور شريف والي والوفد المرافق له بعض أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية المقدمة من نادي روتاري للمستشفيات الجامعية.