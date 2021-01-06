إصابة شاب بتهتك في قدمه بعد سقوطه أسفل قطار المنصورة

أصيب عامل في الدقهلية بتهتك في قدمه اليمنى، إثر سقوطه أسفل قطار «المطرية - المنصورة»، قبل توقف القطار في محطة «سلامون القماش»، بدائرة مركز المنصورة، بعد انزلاق قدميه أسفل القطار أثناء نزوله.

تلقى اللواء رافت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطه المنصورة، من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بوصول المدعو «هشام محمد محمد حمزة»، 25 سنة، عامل، ومقيم قريه سلامون القماش، دائرة المركز، مصاباً بجرح تهتكي بالقدم اليمنى، وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ادعاء حادث سقوط من قطار المطرية.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المصاب، 61 سنه بالمعاش، ومقيم بذات القريه، في محضر الشرطة، أكد بأنه أثناء نزول نجله من القطار رقم 216 ركاب القادم من مدينة المطرية، والمتجه إلى مدينة المنصورة، قبل توقفه بمحطة سلامون القماش، انزلقت قدمه وسقط تحت عجلات القطار، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وجري التنسيق مع قسم شرطه النقل والمواصلات بالمنصورة، ولم يؤثر ذلك على حركه سير باقي القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 93 لسنة 2021 إداري مركز شرطة المنصورة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول الطفل «إبراهيم صلاح السيد أحمد»، 10 سنوات، تلميذ، ومقيم طرف أسرته بدائرة مركز صان الحجر، في محافظة الشرقية، مصاباً بنزيف داخلي في البطن، وتهتك بالكلي اليمنى.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم للفحص والمعاينة، وبسؤال خالة الطف، وتُدعى «إيمان إسماعيل عبدالعال»، 29 سنة، ربة منزل، قررت بأنه أثناء تواجد الطفل في الأرض الزراعية خاصتهم، انزلقت قدماه وسقط على قطعة حجرية، تسببت في حدوث إصابته، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وتم تحرير المحضر اللازم برقم 11 لسنة 2021، أحوال قسم أول المنصورة، وتم إرسال المحضر إلى مديرية أمن الشرقية، جهة الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية.