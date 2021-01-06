إيقاف مدير مدرسة عن العمل بالشرقية.. والسبب: سرادق عزاء داخل الفناء

أمر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، قبل قليل، بإحالة مدير إحدى المدارس الابتدائية، التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، وإيقافه عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بسبب إقامة سرادق عزاء داخل فناء المدرسة.

جاء قرار المحافظ على ضوء مذكرة تقدم بها وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، رمضان عبد الحميد، بشأن قيام "م. ع. م."، مدير مدرسة "إبراش" الابتدائية، بفتح فناء المدرسة أمام الأهالي، لإقامة سرادق عزاء، وافتراش الفناء بالكراسي لاستقبال المعزين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه فور إخطاره من وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية بالواقعة، تم إرسال وحدة التحرك السريع بالمديرية إلى المدرسة، للوقوف على صحة الواقعة، وبالفحص تبين صحتها، وتم على الفور فض سرادق العزاء، وإخراج المواطنين، وإجراء أعمال تعقيم وتطهير بالمدرسة، وإحالة الواقعة للشؤون القانونية بالمديرية لاتخاذ ما يلزم، وبعرض الموضوع على المحافظ، قرر إيقاف مدير المدرسة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

من جانب آخر، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية، وتوعية المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة، لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، حرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، خاصةً مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، خلال الفترة الحالية.