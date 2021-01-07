«مكبلة اليدين».. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل «مسنة قعيدة» بالمنوفية

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية جهودها، لضبط قاتل مُسنة داخل منزلها في البر الشرقي بمدينة شبين الكوم، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، لكشف غموض الواقعة.

مصادر أمنية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، أن السيدة كانت تسكن بمفردها في المنزل واكتشف الأهالي وفاتها، موضحة أنه فور وصول قوات الشرطة إلى مكان الواقعة تبين أن السيدة كانت مكبلة اليدين، وهو ما أكد وجود شبهه جنائية في الوفاة.

وانتقل اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، والعميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية لمكان الواقعة، مساء أمس، ووجه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث جنائي، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود، لتضييق الخناق على الفاعل.

كان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور علي جثة سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، مكبلة اليدين، جثة هامدة .

وأكد شهود عيان، أن السيدة تسكن بمفردها وكانت قعيده نتيحة إصابتها في قدمها، وأنهم فوجئوا بخبر مقتلها لأن السيدة كانت تحظى بمحبة الجميع، وكانت قريبة الصلة من جميع جيرانها وتترد عليهم باستمرار لأنها كانت تعيش بمفردها وليس لها أولاد، ولم تكن مصابة بشلل الأطفال مثلما ردد البعض وإنما كانت مصابة في قدميها وأصبحت قعيدة على كرسي متحرك.

حُرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وانتقل إلي مكان الواقعة مدير نيابة شبين الكوم لمعاينة الجثة وسؤال شهود العيان، وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية اللازمة .