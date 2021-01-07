طبيب بمستشفى نيويورك: الشباب أصبح حامل كورونا بشكل أعلى

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إنه حدث تحورات بفيروس كورونا وظهرت في بريطانيا، مشيرا إلى أنها تعتبر تحورات ستجعل الفيروس يدخل إلى الخلايا بصورة أسرع، موضحا أنه أدى إلى إصابة ضعف العدد الذي كان موجودا بالموجة الأولى.

أعراض كورونا لا تظهر على معظم الشباب

وأضاف الدكتور حسام أمين، خلال حواره ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر2»، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن فئة الشباب أصبحت تحمل الفيروس بصفة أعلى، كما أن معظمهم لا تظهر عليهم أعراض المرض، حيث أنهم يقوموا بنقله بمجرد الرجوع من المنزل، متابعا: «أي حد يقعد مع حد أكتر من 30 دقيقة فرصة انتشار الفيروس أعلى بكتير».

وأشار إلى أنه عند تناول اللقاح الخاص بكورونا وحقنه يحدث ألم في الزراع التى تم حقنه، مشيرا إلى أن هذا الألم يستمر لمدة يوم أو يومين، منوها إلى أن هناك عدد من الأشخاص حدث لهم حرارة بسيطة لمدة أربع ساعات بعد عشر أو ثمان ساعات من حقن اللقاح، بالإضافة إلى حدوث هدان في الجسم أول يوم من تناوله له.

انخفاض الإصابات في فبراير ومارس

ونصح المواطنين بضرورة تناول اللقاح، نتيجة وجود زيادة كبيرة في إصابات كورونا، لافتا إلى أنه عند الالتزام بالإجراءات الاحترازية من الممكن أن تقل حالات كورونا خلال شهر فبراير ومارس، مؤكدا أن كل ما يتعلق بلقاحات كورونا الجديدة سيكون واضحا للجميع بعد حوالي شهرين من الآن.

وتابع أن باقي الأعراض تعتبر عادية تحدث مع اللقاحات الأخرى، لافتا إلى أن مواقع التواصل الإجتماعى مسببة قلق كبير للمواطنين بشأن اللقاحات، متابعا: «اللي قلقان منه ممكن يستنى شهر أو شهرين».

وأكد أنه مازال من المبكر أن نحدد موعد للانتهاء من جائحة وانتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أننا ما زلنا في بداية الطريق وعدد المتعافين بالفيروس قليل جدا.