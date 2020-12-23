نيسان تطرح نظام Note e-POWER AWD الجديد كليا في اليابان

أطلقت نيسان، اليوم، السيارة المدمجة الجديدة كلياً Note e-POWER AWD، والمزودة بمحركين كهربائيين يمنحان السائق تحكمًا وتسارعًا معززين.

وتأتي السيارة حصريًا مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية من نيسان e-POWER، ومن المقرر طرحها للبيع في اليابان في أوائل عام 2021.

ويأتي طرح طراز الدفع الرباعي بعد إطلاق نيسان نوت ذات الدفعين في الشهر الماضي، والتي تم إطلاقها للبيع اليوم.

وتوفر المحركات الكهربائية في Note AWD في الأمام والخلف الطاقة لكل عجلة، ما يؤدي إلى مستوى جديد من تجربة القيادة.

ويتيح المحرك الخلفي المتزايد بداية قوية للوقوف وتسارع متوسط ​​السرعة في مجموعة متنوعة من ظروف القيادة، مثل الطرق الثلجية أو الرطبة.

كما يتيح التحكم في جميع العجلات في السيارة إمكانية الانعطاف الدقيق والتباطؤ المستقر والسلس، مع توفر الكبح المتجدد على جميع العجلات الأربع.

ويتميز كلا الطرازين 2WD و4WD بالجيل الثاني من مجموعة نقل الحركة الكهربائية e-POWER الشهيرة من نيسان.

كما تقدم e-POWER تسارعًا خطيًا ومبهجًا فريدًا من نوعه في النظام الذي يعمل بمحرك كهربائي بنسبة 100٪، والذي تم الآن إعادة تصميمه وتحسينه على نطاق واسع، وينتج النظام قوة أكبر وتجربة قيادة عالية الجودة وكفاءة محسنة وهدوء المقصورة.

وتعمل الشركة بشكل دائم على تطوير أنظمة الأمان والترفيه داخل سياراتها، لتواكب التطورات الجديدة في عالم السيارات حول العالم، ولها العديد من الأنظمة التي جرى إطلاقها خلال الآونة الأخيرة.

كما تطرح الشركة العديد من الطرازات المختلفة منها سيارات الكروس أوفر والـSUV والسيدان، وتركز الشركة على طرازات الـSUV التي أصبح لها إقبال كبير من العالم على الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وبدأت الشركة الألمانية نيسان في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج العديد من الطرز والموديلات الجديدة التي تعمل بنظام الدفع الكهربائي، منذ اندلاع ثورة التكنولوجيا ودخول البطاريات قطاع تصنيع السيارات.