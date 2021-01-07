كنائس جنوب سيناء تحتفل بعيد الميلاد بإجراءات احترازية وأمنية مشددة

احتفلت الكنائس بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا، إضافة إلى إجراءات أمنية على أعلى مستوى.

وترأس الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء ورئيس دير موسى النبي بسيناء، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بحضور عدد من الكهنة.

وقال الأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إن قداس عيد الميلاد اقتصر على القساوسة والكهنة فقط، وعدد بسيط من المواطنين، وجرت معظم طقوس الصلوات في المناطق المفتوحة داخل كافة الكنائس، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها كافة الكنائس بالمحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا أبوللو، أنه جرى دخول الكنائس عبر بوابات التعقيم، وقياس درجة حرارة جميع الكهنة والمواطنين قبل دخول الكنائس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل الكنائس.

وقدم أسقف جنوب سيناء، الشكر لقوات الأمن بجنوب سيناء ومحافظ جنوب سيناء، لدورهم المتميز في تأمين الكنائس، وحماية أرواح كافة المواطنين، كما قدم الشكر لمديرية الصحة لحرصها على تعقيم الكنائس.

وأوضح الأنبا أبوللو، أن جميع أقباط مصر يدعون في صلواتهم برفع هذا البلاء الذي يجتاح العالم.

من جانب آخر، قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأنبا أبوللو أسقف جنوب سيناء، والأقباط في المحافظة بعيد الميلاد المجيد، مقدمًا لهم خالص التهاني باسم شعب جنوب سيناء، ومتمنيًا استمرار الأعياد طوال العام، وزوال وباء فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أن روح الإخاء والمحبة بين عنصري الأمة هي العمود الفقري وصمام الأمان لهذا الوطن الغالي ضد كافة العقبات التي يواجهها، ودفع عجلة التنمية للاستمرار من اجل النهوض بهذا الشعب العظيم.