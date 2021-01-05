بريد الوطن.. ثمار ضارة في شجرتنا الوطنية

حياة البشر أشبه بشجرة ضخمة وعالية مليئة بالأفرع والأغصان مورقة مليئة بالثمار، وشجرتنا المصرية وهى تودع عام 2020 تحكى ما حدث فى ثمار جوانب حياتنا وإن كان مرها كثيراً إلا أنها تعلمنا كم طعم وشهية الحلو وقيمته لنحافظ عليه وعلى جودته. فثمارها المرة رسائل هامة لحياتنا لنتجنبها ونحولها لحلاوة وشهد، ففى جائحة كورونا رسالة تحذيرية للبعض لبعدهم عن الله الواحد ومضمونها «أحبوا بعضكم بعضاً انشروا السلام بالعمل اهربوا من الشر والشرير مهما بلغت مغرياته لأن الشيطان رئيس هذا العالم كذاب وخداع ويريد أن يهلك الجميع معه، استيقظوا واعرفوا الطريق والحق والحياة قبل أن تمضى الفرصة وينتهى الزمان، اعملوا على سمو روح الإيمان بالله فينحسر الظلام والشر ولا يؤثران فينا». مع بداية عام جديد والاحتفال بعيد الميلاد المجيد نرنم ونعيش الترنيم مع الملائكة قائلين: «المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وفى الناس المسرة». لذا يجب التخلص من ثمار الفساد بصوره المختلفة لتسببه فى متاعب للكثير منها، التعصب الأعمى والفهم المغلوط لصحيح الأديان السماوية واستخدام القوة وعدم السماح للقانون بأخذ دوره فيعطى فهماً مغلوطاً للقانون بأنه يطبق على فئة بعينها، وآفات الفساد مثل «المحسوبية، والنفوذ، والسلطة، والقبلية»، مع زيادة تفعيل الرقابة المستمرة يومياً على جميع المرافق والخدمات بأجهزة الدولة لنتجنب تفاقم المشاكل ويرتفع الوعى لدى الجميع.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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