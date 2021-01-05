بريد الوطن..قيادة شابة بالتأمين الصحي بالدقهلية

صدر قرار د. محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، بتكليف د. محمد عبدالخالق للعمل كمدير لفرع التأمين الصحى بالدقهلية، التى تعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث كثافة السكان، ووجود العديد من الصروح الطبية الكبيرة بها التى أصبحت محط أنظار كل المحافظات، التى يفد مرضاها لتلقى العلاج بها، أضف لذلك التأمين الصحى الذى أصبح ركيزة أولى للدولة، ومن أجله تسعى القيادة المصرية لتذليل جميع العقبات لتقوية المجال الطبى به، الجميل فى أمر تكليف د. محمد عبدالخالق أنه رغم أنه أحد الشباب، لم يكن ذلك السبب الأوحد لتكليفه، فهناك كثير من الشباب الذين يفتقدون الحماسة والرغبة فى التطوير، عكس هذا الرجل الذى رأى فيه المسئولون الأمل فى التطوير، فتم تكليفه من قبل كنائب لمدير فرع سوهاج ونائب لمدير فرع الدقهلية، ثم أصبح مديراً لفرع سوهاج، وهناك أحدث الفارق الذى ظهر أمام المسئولين، ما دفعهم لتكليفه بإدارة فرع كفرع الدقهلية، وما تلمسه فى د. محمد أنه من هؤلاء الذين لا تستهويهم المكاتب والجلوس بها، ولا يهوى الشللية، وليس من أصحاب الأيدى المرتعشة، وتشعر أن لديه الكثير من العطاء والعمل، ولكن المهم أن يتعاون الجميع مع الرجل، والعمل فقط ثم العمل فقط.

محمد الطرابيلى

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