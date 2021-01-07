4.2 مليون جنيه لرصف شوارع شبين الكوم

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال رصف شارع مصطفى كامل القبلي «بازار الجمهورية» بحي شرق شبين الكوم بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليون جنيه، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكباري لأعمال رصف الطرق المحلية داخل المدن وبعض القرى، ضمن الخطة الاستثمارية 2020 /2021.

وتابع محافظ المنوفية أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل، وشدد على مدير مديرية الطرق والنقل ورئيس حي شرق بإعادة تطوير ورفع كفاء الأرصفة بالشارع من اتجاه واحد، وذلك في غضون 3 أيام وقبل الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع لتوسعة الطريق باعتباره شارع هام وحيوي.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير المنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي بحي غرب شبين الكوم بتكلفة تقدر بمليونين و700 ألف جنيه، وتتضمن الأعمال رفع كفاءة الطريق من الجانبين، وكذا توسعة وازدواج الطريق القادم من بركة السبع إلى مدينة شبين الكوم بدءاً من معهد الكبد حتى المستشفى التعليمي وزراعة أعمدة ديكورية بالجزيرة الوسطى وتطوير المنطقة أمام مستشفى الطوارئ الجديدة وكذا تطوير شارع ياسين عبد الغفار أمام مستشفى الجامعة.

تأتى تلك الجولة الميدانية في إطار جهود محافظ المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية ورصف الطرق والارتقاء بالمظهر العام وتحقيق السيولة المرورية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار جوالاته الميدانية لمتابعة تنفيذ خطة الرصف بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة، مشدداً الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة لمعايير جودة الرصف لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.