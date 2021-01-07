الزراعة تعلن إعداد أطلس لأصناف البطاطس

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع العفن البني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي مساحة المناطق الخالية من مرض العفن البني خلال موسم الزراعة الحالي لعام 2021 بلغت ما يقرب من 605 آلاف فدان.

وأضافت أنه تم تعديل الرسم الكروكي لخرائط المناطق الخالية من العفن البني إلى خرائط صور فضائية تم إعدادها عن طريق الأقمار الصناعية، كما تم إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس من الكسر المحلي، على مستوى الجمهورية لزراعات العروة الشتوية، لافتة إلى أن هذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى إنشاء بوابة «أسس مزرعتك» لخدمات منتجي ومصدري البطاطس وتشمل خدمات يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش وإضافتها لقاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة تابع مزرعتك حيث يتم عمل بعض تحليلات الاستشعار عن بعد باستخدام صور الأقمار الصناعية لملوحة التربة والمحتوى المائي للتربة والنبات ومعرفة صحة النبات ومتابعة مراحل النمو ومؤشر الإنتاجية والمساحة المحصودة بشكل يومي وذلك على مدار الموسم الزراعي بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.

وتابعت أن المشروع أعد أيضا أطلس بأصناف البطاطس المشهورة وذلك بالتعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لإضافتها على الأجهزة اللوحية التابلت لمساعدة مهندسي المناطق الخالية فى التعرف عليها وجار العمل على إنشاء تطبيق على الأجهزة المحمولة للمستثمرين حتى تتاح لهم فرصة متابعة مزارعهم بكل سهولة ويسر.

ويعد محصول البطاطس من المحاصيل التصديرية الهامة التي تنافس بها مصر في الأسواق الدولية، وتفتح الأسواق الأوروبية والخليجية أسواقها أمام البطاطس المصرية المنزرعة في المناطق الخالية من العفن البني، ومؤخرا شهدت الأسواق انخفاضا في أسعار البطاطس بعد زيادة المساحة المنزرعة فضلا عن وقف تصدير البطاطس للأسواق الدولية بسبب إغلاق المطارات لبعض الدول الأمر الذي ضاعف من تكلفة الشحن الجوي.