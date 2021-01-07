5 فئات خاضعة لقانون التأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج.. اعرفها

قد يتساءل العامل المصري بالخارج متى يخضع لقانون التأمين الاجتماعي وهل يحق له الحصول على الخدمة من الأساس من عدمه، وهو ما أجابت عليه وزارة التضامن الاجتماعي من خلال موقعها الرسمي.

الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الآتية :ـ

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج.

2 - العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.

3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل مصر، باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.

4 - المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية، فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج .

5 - البحارة طالما كان هؤلاء يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يخضعون لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

2021 عام التغطية التأمينية لكل العمالة

وقبل أيام وتحديدًا في 30 ديسمبر 2020، شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة، وشركة مصر للتأمين، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج.

وخص التوقيع الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاته وأحلامه.

وأضاف سعفان، أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكل أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها.