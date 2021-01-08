استقرار أسعار الدواجن اليوم الجمعة 8-1-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن لليوم الثاني على التوالي، اليوم الجمعة 8 يناير، حالة من الاستقرار في كل السلع الحيوانية ومشتقاتها.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن بالأسواق المصرية والمزراع.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة بنسبة تراوح بين 22 إلى 23 جنيها، فيما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها، وذلك وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد «عبدالعزيز» لـ«الوطن» أن أسعار الدواجن البلدي في المزرعة تصل لـ28 جنيها، وفي الأسواق تعرض بـ 32 جنيها، مضيفا أن سعر الدواجن الحمراء في المزرعة يتراوح بين 24 إلى 25 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، لافتًا إلى أن الأسعار قد تختلف في الأسواق بحسب كل منطقة؛ حيث أن تكلفة الشحن يضعها البائع على سعر الدواجن وهو ما يزيد من سعرها عن المتاح بالمزرعة.

سعر كرتونة البيض

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة، بأن سعر كرتونة البيض من المزرعة مباشرة 30 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر 35 جنيها.

وأوضح «عبدالعزيز» أن سعر الرومي في الأسواق يتراوح بين 42 جنيها إلى 48 جنيها.

الحكومة تنفي نفوق أعداد كبيرة من الدواجن

ونفت الحكومة في وقت سابق، الأنباء التي تم تناولها بشأن أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

ووفقا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه تم تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكّدةً أنَّه لا صحة لتداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مُوضحةً أنَّ كل الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة.

وأكدت الوزارة أنه لا يتمّ تداول الأعلاف إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.