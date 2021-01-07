في موجته الثانية.. كورونا يحاصر مشاهير الدين والسياسة

شهدت الفترة الماضية ارتفاعا في حصيلة عدد إصابات فيروس كورونا، ومع انتشار الموجة الثانية للفيروس، أصيب عدد من السياسين ورجال الدين المشاهير، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية.. أبرز الذين تم إصابتهم خلال الأيام القليلة الماضية.

عمرو موسى

كان من أبرز السياسيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، بعد أن أعلن المكتب الإعلامي له عن تأكيد إصابته، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها.

وقال موسى، في أول تصريح له عقب إصابته لـ«الوطن»: «الحمدلله والشكر لله الحالة مستقرة وليس هناك تدهور، وبدليل أنني أتحدث إليكم الآن».

ورفض موسى، الإفصاح عن كواليس الإصابة، مؤكدًا أنه موجود الآن بأحد المستشفيات بناء على نصيحة الأطباء، وتوجه بالشكر لكل أصدقائه ولكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

لم يكن موسى هو السياسي الوحيد الذي أصيب بفيروس كورونا، ففي الأسبوع نفسه كان قد أعلن جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن إصابته، وقد كشفت مصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، عن الحالة الصحية له قائلة، إن الحالة الصحية غير مستقرة إثر إصابته بفيروس كورونا، وبناء على تعليمات الأطباء تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن جورج إسحاق اُصيب بفيروس كورونا «كوفيد - 19»، منذ 10 أيام، ولكن حالته ساءت في العزل المنزلي مما أدى إلى نقله للعناية المركزة من أجل الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وجورج إسحاق، قيادي في حركة «كفاية» ومنسقها السابق والمتحدث الرسمي باسمها، وهو من مواليد بورسعيد، بدأ حياته بالعمل مدرسًا للتاريخ، ثم خبيرًا تربويًا.

عبلة الكحلاوي

كما تعرضت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الدينية، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وقال الدكتور محمد الكحلاوي، شقيق عبلة الكحلاوي، إن الأطباء يتابعون حالتها الصحية بشكل مستمر.

وأضاف الكحلاوي لـ«الوطن»، أن حالة الدكتورة عبلة بدأت تستقر إلى حد كبير وتحسنت خلال الساعات الماضية، مطالبا الجميع بالدعاء قائلًا: «عايزين كل حبايبها وجمهورها الكبير يدعولها تبقى بخير، معانا ربنا إن شاء الله ونسأله الشفاء التام وتعود لعملها ودعوتها».