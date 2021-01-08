10 إجراءات إجبارية خلال صلاة الجمعة: حتى لا تغلق المساجد

ألزمت وزارة الأوقاف، العاملين بالحقل الدعوي في المساجد على مستوى الجمهورية، بعدد من الاشتراطات لا تهاون فيها، إذ شددت على ضرورة تطبيقها حتى لا يتم غلق المساجد سواء جزئيا أو كليا، في ظل تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصابين في العالم كله، مشددة على معاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية، والتعامل معهم بكل حسم.

وأكدت الأوقاف، على ضرورة التزام المصليين بتلك التوجيهات خلال صلاة الجمعة اليوم، وكذلك العاملين بالمساجد سواء آئمة أو مفتشين أو عمال، بالإضافة إلى متابعة التطبيق، والتصدي للمخالفات.

إجراءات مشددة بالمساجد

1. ارتداء الكمامة من قبل العاملين بالمسجد، كذلك مرتادي بيوت الرحمن، فلا يتم استقبال أي مصلي دون كمامة.

2. إحضار المصلى الشخصي من قبل المصليين.

3. غلق الأبواب المؤدية لأماكن الوضوء والحمامات ومنع فتحها.

4. غلق الأضرحة والأبواب المؤدية لها في مساجد آل البيت.

5. ممنوع إقامة الدروس والندوات والفاعليات داخل المساجد.

6. ألا تزيد مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق، وضرورة الالتزام بمحتوى الخطبة الموحدة.

7. مراعاة علامات التباعد بين المصليين، وعدم تقارب الصفوف في ظل كورونا.

8. تجنب المصافحات والعناق والتقبيل داخل المساجد.

9. ممنوع إقامة أي مناسبات اجتماعية داخل المساجد، كعقد القران وخلافه.

10. ممنوع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد المغلقة أو إحضار الجثمان خلال الصلوات خاصة الجمعة.

غرفة غلق المساجد

يذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت عن تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، لمواجهة أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتبلغ اللجنة من قبل المدريات لتتخذ ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، على ألا يتم إعادة فتح أي مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو بعده.