غدا.. فصل التيار الكهربائي عن أحياء مدينة الطور للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان لها اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربي عن بعض الأحياء بمدينة الطور غدًا السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية.

وقال المهندس أحمد الجوهري، رئيس شبكات كهرباء مدينة الطور، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي غدًا السبت، لمدة ثلاث ساعات عن 10 أحياء بمدينة الطور، بداية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر صباحًا .

وأوضح رئيس شبكات كهرباء مدينة الطور في تصريح له اليوم، أن المناطق التي سيجرى فصل التيار الكهربائي عنها هي «منطقة ابني بيتك، حي الشروق، إسكان البنك، مبارك الجديد، حي النصر، حي الروضة، حي المروة، مبارك القديم، الإيواء العاجل بتوشكي، الوادي»، وسيجري فصل التيار الكهربائي عن المدارس والأفران والمحلات الواقعة في نطاق تلك الأحياء.

وناشد رئيس شبكات كهرباء مدينة الطور، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي و اتخاذ التدابير اللازمة حيث سيتبع فصل التيار الكهربائي انقطاع مياه الشرب.