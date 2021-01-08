بالشيكولاته والهدايا.. عزل العديسات يرسم الإبتسامة على وجوه المرضى

زارت الدكتورة إلهام محمد، وكيل مديرية الشئون الصحية بالأقصر مستشفى العديسات للعزل، جنوب المحافظة، اليوم، رافقها الدكتور بكري عبد الستار، مدير مستشفيات العزل، والدكتورة ريم العماري، من مكتب الأزمات بالمديرية، للإطمئنان على صحة مرضى كورونا ورفع معنوياتهم.

وتفقد الوفد غرف المصابين بفيروس كورونا، ووزعوا الهدايا والحلوى والشيكولاته، بمناسبة العام الجديد لنشر التفاؤل والأمل بينهم فى الشفاء والتعافي التام، شاركهم الدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي، نائب المدير العام، ومدير العزل.

وقال مدير المستشفى إن الحالة النفسية للمريض هي السبب فى نقص وارتفاع نسبة الأكسجين لديه، لافتا إلى أن حالة المصاب تتحسن بسرعة ملحوظة، إذا كانت حالته النفسية جيدة حيث يتقبل الجسم العلاج بسهولة، مما يساعد على التعافي في وقت أسرع.

وتأكدت وكيل صحة الأقصر من جودة الخدمة المقدمة للمرضى بالعزل، عقب إستفسارها من المصابين ،كما توجه مدير عام المستشفى بالشكر والتقدير، لمشرفي التمريض ، والأشعة، وفنيّ المعمل، وجميع العاملين بالمستشفى، على جهدهم وتفانيهم فى العمل، متمنيا من الله الشفاء العاجل لكافة المرضى.