عالم مصري بسويسرا يكشف تفاصيل حصوله على جائزة أفضل «أبحاث 2020»

علق الدكتور هيثم شعبان باحث بالمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بلوزان، على حصوله على أفضل بحث علمي لعام 2020، في أبحاث الجينوم؛ موضحًا أن الجينوم هو علم المادة الوراثية وعبارة عن كل الـDNA الموجود في الخلية البشرية، والتي تكون عبارة عن مادة تحمل كل العوامل الوراثية وتتمركز معظمها في نواة الخلية، فيها الجينات التي تتحكم في الخصائص البشرية.

الوصول لعملية تنظيم الجينوم

وأضاف «شعبان» خلال اتصال عبر تطبيق «سكايب»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي الإعلامية جومانا ماهر والإعلامية منة الشرقاوي: «دراستي مبنية على تطوير التكنولوجيا فأنا أحاول التوصل إلى طرق جديدة لفهم عملية تنظيم الجينوم، وهي معقدة للغاية، إذ أن طول الجينوم بالجسم البشري يبلغ 2 متر ويجرى وضعه في 5 أو 10 ميكرو بما يقل عن حجمه بـ1000 مرة، وبالتالي فنحن في حاجة إلى دراسة هذا التنظيم».

وواصل: «قبل ذلك كنا نرى أجزاءً من الجينوم ولكن لخلايا ميتة، وهو ما لم يكن يجعلنا نتمكن من رؤية تفاصيل كثيرة لأن الخلايا الميتة تفتقد إلى الحيوية، لكن الجديد الذي قدمته أننا عملنا على كل الـDNA في الخلايا الحية وبدقة متناهية جدًا».

جسم الإنسان فيه 40 تريليون خلية

وأوضح أن جسم الإنسان فيه نحو 40 تريليون خلية، أما تقنيته فإنها تمكن الباحثين من فحص الخلية الواحدة، ثم رؤية ما بداخل هذه الخلية بتقنية النانوميتر لرصد الجينوم وهو ما يتيح إمكانية التفرقة بين كل جين وآخر، كما أن طريقته تعتمد على ميكروسكوب بسيط وطريقة رياضية متطورة جدًا يمكنها حساب كل هذه الامور بتكلفة بسيطة وبسرعة ودون قتل الخلايا او استخدام أجهزة معقدة، لذلك فإن مجلة «جينوم بيولوجي» اختارت هذا البحث من ضمن أفضل الأبحاث في آخر 20 عاما.

رصد الخلل الجيني واكتشاف خلال سرطان الثدي

واستكمل: «عملنا على اكتشاف خلايا سرطان الثدي للمرأة والآن فإننا نعمل مع زميل في جامعة أكسفورد على رصد الأمراض الجينية في مراحل مبكرة، وأعمل مع عالم آخر في النمسا على رصد خلايا مصابي أمراض الزهايمر لتدشين قاعدة بيانات واكتشاف شكل الجينوم في الخلايا السليمة والمريضة، وعندها يمكننا ان نرصد الخلل الجيني».