طبيب باطنة: الأطفال مصدر لنشر عدوى كورونا بشكل سريع

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك دراسة أمريكية تشير إلى أن نصف مصابي كورونا عالميا لم يظهر عليهم أعراض، وهو ما يدفعنا للالتزام بشكل أكبر بارتداء الكمامة سواء بالنسبة للأصحاء أو المرضى، ومن الوارد بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أن يكونوا سببا في نقل العدوى لأشخاص آخرين، وإذا التزم الجميع بارتداء الكمامة من شأنه خفض نسب انتقال العدوى.

تحورات كورونا أكثر انتشارا وأقل شدة

وأضاف «عقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن السلالات الجديدة لكورونا أحدثت تغيرات في مواصفات الفيروس، وأصبح حاليا بها تحورات داخل الشوكة البروتينية التي يحملها الفيروس، والتي تكون سببا في دخوله للخلايا، ما أدى لزيادة معدلات الإصابة، وفرص إصابة الأطفال، لافتا إلى أن التحورات الموجودة في الفيروس أظهرت انه أكثر انتشارا لكن لحسن الحظ أنه أقل شدة بالمرض، ما يدفعنا للتوعية والتطهير بشكل أكبر.

إرشاد الأطفال للوقاية جزء هام لمنع انتشار العدوى

وأشار إلى أنه من الضروري إرشاد الأطفال لخطوات التعقيم والتطهير، وعدم التواجد في أماكن مزدحمة، لافتا إلى أن أعراض فيروس كورونا في الأطفال، في الأغلب لا تكون شديدة؛ وذلك بسبب عدم نضج الجهاز المناعي بشكل كامل لديهم، والمشكلة في إصابة الأطفال، كونهم مصدر للعدوى السريعة لغيرهم، لذلك تعليم الأطفال كيفية الوقاية جزءا هاما من منع انتشار المرض.

الفيروس شهد 17 تحورا

ولفت رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس إلى أن فيروس كورونا شهد 17 تحورا حتى الآن، مما جعله أكثر انتشارا، مؤكدا أن مع ظهور السلالات الجديدة، سيتم تعديل اللقاحات بما يتوافق مع التطور في الفيروس.