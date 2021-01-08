إصابة مذيعة «CBC» إيناس الليثي بفيروس كورونا: خدوا بالكم

أعلنت إيناس الليثي، مقدمة برنامج «صحتك بالدنيا» عبر قناة «CBC»، عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل ساعات.

وكتبت إيناس الليثي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمدلله.. إيجابي.. بسيطة عندي لكن لازم تاخدوا بالكم.. ربنا يشفي كل مريض يارب».

وكان برنامج «صحتك بالدنيا» انطلق في شهر أغسطس الماضي، عبر قناة «CbC»، وهو من تقديم كل من إيناس الليثي وأمينة مهدي.

برنامج «صحتك بالدنيا» يهتم بتقديم الإرشادات الصحية المختلفة، فضلًا عن تقديم محتوى طبي متعلق بالتغذية والرياضة والعادات اليومية الصحية وغيرها.