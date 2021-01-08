«القباج»: التمكين الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة حاليا ومستقبلا

على خلفية إطلاق وزارة القوى العاملة 14 وحدة تدريب مهني متنقلة، اليوم الجمعة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، حرصت الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، على تهنئة وزارة القوى العاملة، بمبادرة «مهنتك مستقبلك»، موضحة أن التمكين الاقتصادي هدف موحد للحكومة المصرية، «اليوم ينضم أكثر من 7 وزارات لهذه المبادرة للشراكة، حيث أن التمكين الاقتصادي هو أحد الأولويات الحكومة في الفترة الحالية والمقبلة»، كاشفة أننا في مرحلة انتقال من الدعم إلى الإنتاج.

نستهدف تشجيع الإنتاج بالمناطق المحرومة والنائية

وأضافت «القباج»، خلال لقائها مع قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن تشجيع الإنتاج بالأخص بالمناطق المحرومة والريفية والنائية، هو هدف الحكومة بشكل عام، فملف الفقر بالوزارة له منظور حماية اجتماعية، بالإضافة إلى منظور التمكين الاقتصادي.

مناقشات مع وزارة القوى العاملة لزيادة عدد وحدات التدريب المتنقل

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «كنا نتناقش مع وزير القوى العاملة، في فرص الشراكة حتى نستزيد بسيارات التدريب المتنقلة بالقرى النائية والمحرومة من وجود فرص تدريب، لأن أية فرصة تشغيل تستدعي التدريب قبل بدأ العمل، لنقله من مجرد متدرب إلى قوى عاملة»، موضحة أن الموقف يستدعي أن نكون جميعا على قلب واحد ونتشارك سويا من أجل تعظيم فرص العمل للفئات المحرومة من فرص العمل، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

مبادرة «حياة كريمة» إلى المراكز الأكثر فرصة للاستثمار

وكشفت، أن الوزارة تتوجه في المرحلة المقبلة بمبادرة «حياة كريمة»، إلى الأسر الأكثر فقرا، بالإضافة إلى المراكز صاحبة الأكثر فرص للاستثمار: «لو في فرص استثمار بمناطق معينية، فيجب أن تذهب لها وحدات التدريب المتنقل، لتعظيم فرص أن ينضم إلى القوى البشرية العالمة».

وأشارت، إلى أن الهدف من تلك الواحدات، ليس مجرد إطلاقها أو زيادة أعداها، وإنما خفض درجة البطالة وتحسين الأداء وتجسين تنافسية المنتج الموجود، «تشغيل بدون تدريب سينتج منتج بلا تنافسية لا على مستوى السوق المحلي ولا الدولى».

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رسالة إلى الشباب بأن العمل مسؤلية وطنية، وليس فقط مسؤلية فريدة وجماعية، لأن موقف الاقتصاد المصري يستدعي أن ننهض جميعا، وكل عمل مقدر ومثمن «ومفيش حد يستكبر على عمل ما»، فالعمل كرامة وشرف.