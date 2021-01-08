عاجل.. بومبيو يتلقي مرشح بايدن لمنصب الخارجية بشأن انتقال منظم للسلطة

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنطوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، من أجل انتقال منظم للسلطة ولضمان حماية المصالح الأمريكية في الخارج.

وكان بومبيو، ندد أمس الخميس، باقتحام عدد من مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، مبنى «الكونجرس»، أمس الأول الأربعاء، قائلا إن العنف الانتخابي لا يمكن التساهل معه لا في الولايات المتحدة ولا خارجها.

وفي سياق متصل، أشار الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصر الله، إلى أن حقيبة الزر النووي بيد مجنون، موضحًا أن حقيقة ترامب الإجرامية انكشفت أمام شعبه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الأمريكية.

وأضاف نصر الله، أن ما حدث في الولايات المتحدة أمر كبير جدا وسيكون له تداعياته عالميا، وأوضح الامين العام لـ«حزب الله»، أن ما شهده الأمريكيون في ليلة واحدة قليل مما فعله الرئيس الحالي من جرائم على مدى 4 سنوات في سوريا والعراق واليمن وجريمة قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.