«أديب» عن اقتحام الكونجرس: محمد بيه في قسم الهرم كان ممكن يلم الموضوع

علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث اقتحام عدد من المتظاهرين الأمريكيين للكونجرس في بلادهم، قائلًا: «أمريكا لم تُختبر ولم يجرب معها اللطايف دي مثل الاقتحامات بعكسنا مثل اقتحام مبنى الدولة والمجمع العلمي ومجلس الشعب، ووقتها كنا بنقول إحنا منعرفش وبنجلد ذاتنا، واللي حصل في أمريكا يقول إنهم عندما يختبروا يحدث ما رأيناه يوم الأربعاء، وهناك من جلس على المنصة وآخر جلس على مكتب بيلوسي، أي أن ما حدث كان مهانة كبيرة للأمن الأمريكي».

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»: «أمريكا لديها 5 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا، أي أنه عندما وضعت تحت الاختبار ظهرت أشياء كثيرة، ونفهم أن ما كان يحدث لمصر لم يكن طبيعيًا».

وتابع: «ما حدث في يوم الأربعاء لم يكن مفاجئًا، وكان معروفًا قبلها بنحو 10 أيام وكان من المقرر أن تشهد واشنطن مظاهرات، وواشنطن مش بيمشي فيها نملة إلا لما تكون متصورة».

وأردف: «رئيس أمريكا قد ظهر أمام الناس وقال لهم يا متظاهرين روحوا الكونجرس وسمعوهم صوتكم ونددوا بتزوير الانتخابات، والأمن الأمريكي يعرف ذلك بالطبع، محمد بيه في قسم الهرم كان ممكن يلم الموضوع ده بسهولة».

المتظاهرين كانوا عارفين طريقهم في الكونجرس ممر ممر دون أن يدخلوه من قبل، و90 دقيقة كاملة لم يتحرك فيها أحد لإنقاذ قدس الأقداس وكان من الممكن أن تحدث كارثة لو اشتبك المتظاهرون مع أعضاء الكونجرس الذين اختبأوا تحت الكراسي.

وواصل: «المتظاهرون دخلوا الكونجرس بسهولة شديدة، والناس كانت داخلة بتتصور رسمي وتم سرقة كمبيوترات وأنتهكت الممرات، وفي النهاية تأتي الإدارة الأمريكية لتقول إن هناك جائزة مالية لمن يرشد على هؤلاء».