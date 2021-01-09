عاجل.. عطل مفاجئ بمضخة الأكسجين بمستشفى «ههيا».. والدفع بـ 50 أسطوانة

تعرضت مضخة الأكسجين بمستشفى ههيا المركزي، والذي يضم قسما لعزل مرضى كورونا، لعطل مفاجئ، فيما تم الدفع بـ 50 اسطوانة أكسجين، ونقل 7 حالات إلى مستشفى الزقازيق العام لتفادي أي أزمة قد تحدث بسبب نقص الأكسجين.

وتوجه فريق من مديرية الصحة برئاسة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة للإشراف علي أعمال صيانة ومراجعه شبكة الغازات وتوفير احتياجات المستشفى من الأكسجين، لحين الانتهاء من عملية الصيانة وعودة الشبكة للعمل، وتم إصلاح العطل.

وقال مصدر بمديرية الصحة لـ «الوطن»، إن المديرية دفعت بسيارة محملة بـ 20 اسطوانة أكسجين بالإضافة إلى 30 أسطوانة أخرى دفع بهم المجتمع المدني لتدعيم أقسام العناية المركزة بالمستشفى، كما تقرر نقل 7 حالات عناية بينهم حالات كورونا إلى مستشفى الزقازيق العام.

وقال النائب نبيل عسكر عضو البرلمان عن دائرة ههيا وأبو كبير، أنه عندما علم بوجود مشكلة فى تجمد خزان الأكسوجين فى مستشفى ههيا بسبب برودة الجو، توجه على الفور للمستشفى وتواصل مع الجهات المعنية ووكيل أول وزارة الصحة بالشرقية والمسؤولين، وحضور المهندس الفنى، وبتكاتف الجميع قمنا بحل المشكلة وصيانة المضخة الخاصة بالمستشفى، وتم توفير أنابيب أكسجين للمستشفى من خلال مديرية الصحة وأهالي ههيا وأبوكبير.

وفي السياق نفسه أعلنت مؤسسة مستشفى 25 يناير، عن تحملها إنشاء شبكة طوارئ للغازات بمستشفى ههيا المركزي، وهو أحد مستشفيات العزل بالشرقية، وذلك بعد الاتفاق مع مدير المستشفى الدكتور عبدالكريم السيد، والمقاول الذي سيقوم بالتنفيذ.

وأشارت إلى أنه تم إصلاح العطل سريعا واحتواء الموقف بأسرع وقت من خلال وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى ورجال المجتمع المدني في ههيا.

وكانت مديرية الصحة تلقت إخطارا من المسشتفى بشأن تعرض مضخة الأكسجين لعطل مفاجئ وانتقل وكيل الوزارة إلى المستشفى لمتابعة الواقعة وحل المشكلة كما سارع المجتمع المدني بتوفير اسطوانات أكسجين معبئة.