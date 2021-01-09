حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 47 طن دواجن فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1132 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (47,3 طن دواجن مستوردة، كبدة) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (9,35 طن سكر تمويني مدعم) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وغير مصرح بتداوله بالأسواق بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر الحر دون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

وتمّ ضبط (33072 عبوة شاي - نسكافيه) مغشوشة ومقلّدة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وجرى ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وقٌدرت بمبلغ (525,721 جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية .

كما تمّ ضبط (26 طن حبيبات بلاستيك - كربونات كالسيوم - زيوت سيارات دون مستندات ومجهولة المصدر - مستلزمات إنتاج - 504 أمتار مواسير بلاستيكية - مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المواسير البلاستيكية دون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (10 أطنان أعلاف حيوانية) دون مستندات ومجهولة المصدر بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة بالشرقية.

كذلك تمّ ضبط 4 قضايا بإجمالي مضبوطات (219 إسطوانة غاز أكسجين تمّ حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول - 38 قطعة منظم أكسجين دون مستندات مجهولة المصدر).