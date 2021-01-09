سيناريو افتتاح الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

يشهد مجلس النواب الآن حالة من الاستعدادات على أعلى مستوى، استعدادا لانطلاق الفصل التشريعي الجديد للمجلس، وذلك بموجب دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس يوم الثلاثاء المقبل.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس خطة لتأمين دخول النواب إلى القاعة الرئيسية لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الأعضاء بسبب فيروس كورونا.

وتشهد الجلسة الإجرائية عددا من الأمور أبرزها أداء القسم الدستوري للنواب المنتخبين والمعينيين، وانتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين.

وتتضمن خطة التأمين التي جرى إعدادها بعد مراجعة الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والإدارة الهندسية بالمجلس تقسيم دخول الأعضاء إلى القاعة والشرفات، والتي تستطيع أن تتحمل وجود 305 نواب فقط بداخلها لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الأعضاء في الجلوس.

خيمة برلمانية وتقسيم دخول النواب الفردي والقائمة

كما تم بناء خيمة كبيرة داخل حرم مجلس النواب لتقسيم تواجد النواب بداخلها، ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية ستشهد الجلسة الإجرائية يوم الثلاثاء المقبل، والتي سترأسها النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، تقسيم دخول النواب إلى القاعة لأداء القسم الدستوري، والتصويت في انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين.

وسيدخل نواب النظام الفردي أولا بواقع 284 نائبا لأداء اليمين الدستوري في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء المقبل، وعقب الانتهاء، سيدعو رئيس المجلس المؤقت هولاء النواب للخروج من القاعة، وترفع الجلسة الأولى.

وبموجب الخطة الموضوعة سيجلس نواب المقاعد الفردية داخل الخيمة الموجودة بالقرب من باب القاعة الرئيسية والمزودة بشاشة عرض كبيرة لمتابعة فعاليات الجلسة الإجرائية الثانية والتي ستعقد في الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء، لأداء اليمين الدستوري لنواب القائمة والمعينين بقرار جمهوري.

وعقب الانتهاء من أداء اليمين الدستوري، سيطلب رئيس المجلس المؤقت النواب المتواحدين بالقاعة إلى الاستمرار داخل مقاعدهم لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي، والإعلان عن إجراءات انتخاب رئيس المجلس.

ولمنع التزاحم على صناديق الاقتراع داخل القاعة، تم تدريب عدد من الموظفين التابعين للأمانة العامة بالمجلس، حيث سيتولون المرور بصناديق زجاجية على مقاعد النواب، للحد من التحرك داخل القاعة.

وعقب انتهاء تصويت نواب القائمة والبالغ عددهم 284 نائبا والنواب المعينيين والبالغ عددهم 28 نائبا، سيخرج هؤلاء النواب مع استمرار الجلسة في الانعقاد، ويدخل نواب المقاعد الفردية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس المجلس، ويجلس النواب الآخرين في الخيمة البرلمانية السابق الأشارة إليها.

وعقب عملية الفرز وانتخاب رئيس المجلس سيتم تكرار نفس السيناريو في انتخابات وكيلي المجلس.