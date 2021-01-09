المقاصة والترحيل.. طرق تعويض رسوم المدن الجامعية خلال تعليق الدراسة

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020ـ2021، ستنعقد في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 20 فبراير المقبل، مؤكدين أنه جرى الانتهاء من إخلاء المدن الجامعية من الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة.

وأشار رؤساء جامعات حكومية إلى أنه سيجري ترحيل قيمة الاشتراكات المسددة بالمدن فترة تعليق الدراسة إلى فترة امتحانات التيرم الأول وكذلك التيرم الثاني، وكذلك المقاصة وخصم قيمة الفترة المعلقة بها الدراسة من اشتراكات الفصل الدراسي الثاني وفترة الامتحانات.

رؤساء الجامعات: أماكن الطلاب محفوظة بالمدن الجامعية

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه جرى إخلاء المدن الجامعية للبينين و البنات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أماكنهم محجوزة فور عودتهم مرة أخرى سواء كانت أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر تنفيذها بعد 20 فبراير، أو بدء التيرم الثاني، موضحاً أن حقوق جميع الطلاب المالية لقيمة اشتراكات المدن عن فترة تعليق الدراسة محفوظة لهم حتى عودتهم.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم ترحيل قيمة فترة تعليق الدراسة وخصمها من قيمة الفترة المقبلة للرجوع سواء كانت أيام الامتحانات أو التيرم الثاني، أو المقاصة بأن يتم احتساب الأيام التي تم تعليق الدراسة فيها وخصمها من قيمة التيرم الثاني، أو ترحيل قيمة الاشتراك كاملة للتيرم الثاني، مؤكداً أنه لا زيادة في أسعار الإقامة بالمدن التيرم الثاني.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنه سيجري تعويض جميع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية بنين أو بنات، بالفترة التي جرى تعليق الدراسة بها، وذلك بخصم قيمتها من التيرم الثاني بالمدن الجامعية أو خصمها من قيمة فترة الإقامة أثناء امتحانات التيرم الأول المقرر عقدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 20 فبراير المقبل والترحيل ففترة المتبقية للتيرم الثاني.

وأكد أن الجامعة متلزمة بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، من أجل مجابهة تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن قرار التعطيل صدر في ديسمبر 2020، وبالتالي لم يسدد أي طالب قيمة المصروفات المتعلقة بالمدن.

وأوضح أن مجلس الجامعة أعطى فترة سماح لكل الطلاب الذين مكثوا في المدن لفترة بداية من شهر يناير الجاري لتجميع أغراضهم دون أن يحملان جنيها واحدا.