اليوم.. نموذج محاكاة لتأمين الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

تعقد قطاعات الأمانة العامة بمجلس النواب، اليوم، عددا من الاجتماعات، لمراجعة كل الترتيبات الخاصة بانعقاد الجلسة الإجرائية يوم الثلاثاء المقبل، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد.

وتتولى هذه القطاعات التابعة للأمانة العامة مراجعة كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين النواب خلال هذه الجلسة في ضوء انتشار فيروس كورونا، وذلك بموجب الخطة التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس النواب.

محاكاة للجلسة الافتتاحية

وسيتم خلال الساعات القادمة عمل نموذج محاكاة لسيناريو الجلسة الإجرائية لمجلس النواب والتي سترأسها النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا ويعاونها كلا من أبانوب عزت وفاطمة أحمد أصغر عضوين بالبرلمان.

ويشتمل سيناريو المحاكاة والذي تشارك فيه قطاعات الأمانة الفنية بالمجلس على مراجعة أجهزة الصوت والإضاءة وشاشات العرض لربط القاعة الرئيسية بمجلس النواب، بالخيمة الملحقة بالمجلس، والتي تم إقامتها أمس لاستيعاب عدد النواب بغرض تحقيق التباعد الاجتماعي.

في نفس الوقت عززت إدارة الطب الوقائي التابعة لمجلس النواب من استعدادتها للجلسة البرلمانية، الثلاثاء، من خلال عمل جدول للتناوب بين العاملين بها على مدار اليوم، لقياس درجات الحرارة للمتواجدين داخل حرم المجلس، كما سيتم توزيع الكمامات الطبية وزجاجات الكحول.

28 نائبا بالتعيين يستخرجون كارنيهات العضوية غدا

وحرص المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، على التواصل مع النواب والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بعقد الجلسة الإجرائية، وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال جدول الجلسة الإجرائية عن طريق تابلت النواب.

ويستعد مجلس النواب لاستقبال النواب المعينيين بقرار جمهوري وعددهم 28 نائبا، غدا الأحد في الساعة الثانية ظهرا لاستخراج كارنيهات العضوية.