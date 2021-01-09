تجديد حبس "متهمين" تنمرا على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قرر القاضي الجزئي بمحكمة كفر صقر، تجديد حبس اثنين تنمرا على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بكفر صقر، ووثقا الواقعة بمقطع فيديو وصور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص مُعلَّق بجدار عقار تحت الإنشاء للسخرية منه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد برصد مركز شرطة كفر صقر، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلاله شخص يسخر من آخر يبدو أنه غير متزن عقليا، وعلقه من ملابسه بأحد الأبواب، فيما وثق آخر الواقعة بالفيديو، ونشرها على «فيسبوك».

وتوصلت جهود الشرطة برئاسة النقيبين أحمد سمك، ومحمد توفيق، معاوني مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أ. م»، 25 عاما، و«م. ص»، 22 عاما، نجارين مسلحين، وضبطا وأحيلا إلى النيابة العامة لتولي التحقيق، وأمرت بحبسهما.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا قالت فيه، إن وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر رصدت الصور المذكورة، وأسفرت تحرياتها عن تحديد شخصين صوَّراها ونشراها، وتحديد شخصِ المجنيِّ عليه الذي تبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبسؤال والده بالنيابة العامة، قرَّر أنَّ المتهميْنِ استوقفا المجني عليه واصطحباه إلى عقار تحت الإنشاء ليسخرا منه بتعليقه من ملابسه على مسمار بجدار العقار وتصويره في تلك الحالة، وأنهما تعديا عليه بالضرب ونشرا صوره بقصد السخرية منه والتنمر عليه، وقد شهد المجني عليه بذات المضمون في التحقيقات.

وباستجواب النيابة العامة للمتهمين أقرَّا بارتكابهما الواقعة على نحو شهادة المجني عليه ووالده بقصد المزاح معه، وأن أحدهما نشر الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.