لو معندكش حساب بنكي.. إزاي تفتح محفظة إلكترونية على موبايلك؟

تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتخطي أعداد المصابين يوميًا حاجز الألف مصاب، شددت الحكومة المصرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والحد من التجمعات وتجنب الزحام، خاصة داخل المصالح الحكومية والبنوك والتوجه إلى منظومة الدفع والشراء الإلكتروني.

ويظن أغلب المواطنين أن عدم امتلاكه لحساب بنكي، لن يمكنه من عمليات سداد المدفوعات بشكل إلكتروني أو تحويل الأموال، كل ذلك عن طريق الموبايل فقط، لذا تستعرض «الوطن» مزايا وخطوات استخراج المحفظة الإلكترونية من شركة المحمول التابع لها وذلك على النحو التالي:

مزايا استخدام المحفظة الإلكترونية

- يمكن للعميل من خلال المحفظة تحويل الأموال لأي محفظة إلكترونية أخرى في مصر خلال دقائق معدودة.

- وعن طريق المحفظة أيضًا يمكن سداد المدفوعات باستخدام كود QR في المتاجر: كل ما عليك هو مسح كود QR لدى التاجر ومن ثم السداد.

- يمكن إيداع النقود في محفظتك الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام رقم هاتفك المحمول دون الحاجة لبطاقة ائتمان.

- ويمكن أيضًا سحب النقود من محفظتك الإلكترونية (كاش) من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام رقم هاتفك المحمول.

- الدفع من خلال استقبال طلب التحصيل حيث يقوم التاجر بإرسال طلب الدفع مباشرة للمشتري على المحفظة الإلكترونية.

- التسوق والشراء عبر الإنترنت: إذ يستطيع العميل القيام بعملية مسح كود QR والدفع مباشرة على صفحة السداد عبر مواقع الانترنت أو إدخال رقم الهاتف المحمول لتلقي «طلب الدفع» مع تفاصيل الدفع للمحفظة الإلكترونية لتأكيد عملية السداد.

كيفية إصدار محفظة إلكترونية

- الذهاب لأحد مقدمي الخدمة (من البنوك/شركات الاتصالات).

- تقديم بطاقة رقمك القومي السارية ورقم هاتفك المحمول (لمقدم الخدمة).

- سيتم تفعيل محفظتك الإلكترونية على الفور بمجرد تلقيك لرسالة نصية على هاتفك تفيد تأكيد اشتراكك، بعد ذلك قم بإنشاء رقمًا سريًا للتطبيق، وذلك لتتمكن من إتمام معاملاتك المالية بكل سهولة في المرات القادمة.