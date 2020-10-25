مش محتاج كاش.. مميزات إسورة الدفع الإلكتروني في 3 بنوك

خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ انتشار فيروس كورونا، اتجهت المؤسسات المصرفية نحو توفير عدد من الخدمات الإلكترونية، ومنها إسورة الدفع المسبقة، وهي تعمل بشكل يطابق البطاقات الائتمانية، بفارق أنه يتم ارتداؤها في اليد، ولا تلامس أجهزة التحصيل.

وتستعرض "الوطن" مميزات وكيفية التعامل مع أسورة مسبقة الدفع، في 3 بنوك هي QNB الأهلي وبنك saib ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

الإسورة مسبقة الدفع من بنك QNB الأهلي

أداة دفع سريعة، مريحة وآمنة، حيث إنك لا تحتاج إلى إخراج محفظتك للدفع.

مميزات الإسورة مسبقة الدفع

- تتميز الإسورة بتصميم مبتكر، خفيف الوزن، ومقاوم للماء.

- يمكنك إعادة شحن الإسورة ماديًا من خلال خدمة الهاتف المحمول أو الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، أو من فروع QNB الأهلي.

- يمكنك تتبع رصيد وحركات حساب إسورة الدفع الإلكترونية من خلال الخدمات المصرفية عبر المحمول أو الإنترنت.

- بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 600 جنيه، لن يُطلب منك إدخال الرقم السري للإسورة.

حدود استخدام الإسورة الإلكترونية

- حد الاستخدام اليومي: 10 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى لعملية الشراء: 10 آلاف جنيه.

- عدد المحاولات اليومي: 10 محاولات.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري محليًا: 40 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للاستخدام الشهري دوليًا: 40 ألف جنيه

- الحد الأقصى للرصيد المسموح لأسورة الدفع الإلكترونية المدفوعة مقدمًا: 40 ألف جنيه.

الإسورة مسبقة الدفع من بنك saib

- يمكن للعملاء سداد قيمة مشترياتك عن طريق أسورة إلكترونية يتم ارتدائها باليد وإنجاز المعاملة بتمرير الأسورة عن بعد على نقاط البيع الالكترونية "POS".

- تعد هذه الإسورة ملحقة للبطاقة، وكأنك تستخدم بطاقتك ولكن بحد لكل معاملة، حيث يمكنك إجراء كافة معاملاتك التي تصل إلى 600 جنيه، ودون إدخال رمز سري باستخدامك هذه الأسورة.

كيفية الاستخدام:

- يتم إفراغ الشريحة الزكية اللاتلامسية من البطاقة

- يتم وضع الشريحة بالمكان المخصص لها خلف الأسورة

- يمكنك التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل الشريحة بعد مراجعة بياناتكم الشخصية المسجلة لدى البنك

- مرر الأسورة عن بعد على أي من نقاط الدفع الإلكترونية "POS" لتتمكن من إجراء المعاملة.

مزايا إسورة "saib wearable" للدفع الإلكتروني:

- تمثل أداة دفع خفيفة الوزن، ومقاومة للماء وعصرية.

- تعد الوسيلة الأسرع والأكثر أمانًا لسداد معاملاتك الشرائية.

- يمكنك تتبع معاملاتك التي تتم بالإسورة عن طريق خدمة الرسائل النصية المجانية.

- تجنبك الانتظار وتدعم التباعد المنوط به من قبل الدولة دون الحاجة للتعامل المباشر مع البائع.

- لا حاجة لتغذية الإسورة بعمليات الإيداع من أي نوع، طالما أن بطاقتك الأساسية محملة بمبالغ تكفي معاملاتك.

الإسورة مسبقة الدفع من مصرف أبو ظبي الإسلامي

- تصدر "BEAT" في هيئة بطاقة مصاحبة لبطاقات الخصم المباشر "World Debit Card" مع اختيارك للحسابات المرتبطة بها.

- %1 كاش باك على جميع المشتريات المحلية لعملاء الخدمة الماسية فقط.

- "BEAT" مؤمنة تمامًا، حيث يتم تطبيق نفس خصائص تأمين المعلومات لبطاقتك اللاتلامسية بأداة الدفع الخاصة بك.

- كل ما عليك القيام به هو ارتداء "BEAT"، وادفع بالقرب من أي ماكينة مشتريات تدعم خاصية الـ"Contactless".

حدود الإسورة مسبقة الدفع من مصرف أبو ظبي

- المعاملات اللا تلامسية اقل من 600 جنيه لا يتطلب إدخال رقم سري.

- المعاملات اللا تلامسية فوق 600 جنيه يكون إدخال الرقم سري إلزاميًا.

- استمتع بتجربة شراء محلية أو دولية حتى 200 ألف جنيه يوميًا.