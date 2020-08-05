بشرة خير.. معهد الكبد القومي بالمنوفية يسجل صفر إصابات بكورونا

سجل معهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، صفر إصابات بفيروس كورونا، بين أعضاء هيئة التدريس، وعدم وجود أي حالات محتجزة بالعزل الصحي بالمعهد.

وقال الدكتور هشام عبدالدايم، عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، "بحمد الله عدد الحالات المحجوزة بجناح العزل الصحي بمعهد الكبد يصل إلى الرقم صفر" .

وتشهد محافظة المنوفية تسجيل 3 مستشفيات أخرى صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي مستشفيات سرس الليان، وأشمون، وبركة السبع، بالإضافة إلى إخلاء مستشفى شبين الكوم التعليمي وتحويل المصابين إلى مستشفيات غزل أخرى.