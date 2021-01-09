نجل محمد نوح: الإعلام صنع بيكا وأمثاله «مذيعة قالتله أنا من جمهورك»

انتقد الكاتب والمنتج والفنان التشكيلي حسين نوح، نجل الفنان الراحل محمد نوح، إهتمام الإعلام بمطربي المهرجانات الشعبية، «اللي عايز يسوق برنامجه دلوقتي بيجيب الناس دي»، وبعد ذلك يقولوا علينا أننا أصبحنا «مجتمع بيكا والحمو والبتاع»، مشيرا إلى أنه لا يجب ان نمنع مطربي المهرجانات «مفيش حاجة اسمعها منع، واللي يتكلم عن منع النهاردة، يبقى راجل طيب»، دعه لجمهوره يستمعون له كيفما يحبون، لكن لا تستقدموهم كضيوف بالبرامج الإعلامية الكبيرة.

وأضاف حسين نوح: مذيعة كبيرة مينفشي اغلط فيها طلعت قالت «انا من جمهور حمو بيكا»

وأضاف «نوح» الابن، خلال لقائه بحلقة اليوم السبت، من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، ومن تقديم الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة هؤلاء المغنين إفراز لثقافتهم، «اللي بيركب توكتوك عايز يسمع حمو بيكا»، فلا يجب أن نمنع حمو بيكا أو هؤلاء المغنين، ولكن يجب أن تتركه في منطقته، «إنما تطلع مذيعة كبيرة أوي في التليفزيون ومش هقول اسمها عشان الفلاحين مبيعرفوش يغلطوا في حد، تقولهم أنا من جمهور حمو بيكا»، فهكذا أنت تسوقين له ولنوعية الأعمال التي يقدمها دون أن تدري.

حسين نوح: الصحافة والإعلام هما اللي بيسوقوا لمغنين المهرجانات الشعبية

وتابع نجل الفنان محمد نوح: «لما يطلع صحفي في الكشك بتاعه، ويقول أصلا ده فنان بيعجبني، أيوا يا سيدي بيعجبك، بس متقوليشيي ده، عشان متسوقش ليه، ونرجع نقول الناس دي منتشرة ليه».

كتاب «صرخة نوح» يتناول حياة والداه الفنان الراحل

على جانب أخر أصدر الفنان حسين نوح مؤخرا أحدث مؤلفاته الأدبية، كتاب «صرخة نوح»، والذي يتناول فيه قصة حياة والده الفنان الكبير الراحل محمد نوح، مستعرضا الكثير مما مرا به خلال حياته من خيرا وشر ونجاجات وتألق وظلم أيضا تعرض له، كما يؤكد الكتاب.