عميد زراعة عين شمس: أسعار الخضراوات في متناول محدودي الدخل

وجه الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، التحية والتقدير للقيادة السياسية لأنها تعلم تماما أن قلب التنمية الاقتصادية هو التنمية الزراعية وأن مصر يجب أن تعود إلى الريادة في هذا المجال، إذ أن التاريخ دائمًا ما ذكرها بأنها دولة زراعية، مشيرًا إلى أنها أصبحت تشهد مشروعات عملاقة، إذ يعي الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية هذا القطاع، وأكد أن أسعار الخضروات في متناول محدودي الدخل.

مصر تعمل بمحوري التوسع الأفقي والرأسي

وأضاف جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «الدولة أصبحت تعمل في محورين، الأول هو التوسع الأفقي وهو استصلاح أراضي زراعية جديدة وهو ما يتضح من الأراضي التي افتتحها الرئيس مثل الـ500 فدان وهذا باكورة المشروعات، وهناك مشروعات أخرى ستسد جزءً كبيرًا جدًا من الفجوة الغذائية بمصر».

النباتات تحصل على احتياجاتها فقط من المياه

وتابع: «هناك محور آخر وهو التوسع الرأسي ويعني استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة الواحدة، وبالتالي فإن الدولة تراعي بشدة وقوة محدودية المياه والأراضي، وبالتالي نسير بخطى صحيحة، والرئيس يعي تماما أن العلم يلعب دورًا كبيرًا في هذا الموضوع، ومن ثم فإن الدولة تعمل بسياسة المقننات المائية للنبات حتى تحصل النباتات على ما يمثل حاجتها فقط من المياه لاستخدام المياه أقل ما يمكن مستخدمة في ذلك الميكنة الزراعية لتقليل الهادر من المحصول».

الهادر من المحاصيل كان يصل إلى 40%

وأردف، أن الهادر من المحاصيل كان يصل إلى 40% وهو ما سيجرى توفيره من خلال أساليب الري والزراعة الحديثة، لافتًا إلى حدوث استقرار في أسعار السلع والخضراوات الموجودة في مصر: «مش بنعاني من أزمات، وتتوافر السلع بأسعار مع محدودي الدخل، وهو ما يدل على أن القيادة السياسية مدركة بشكل كامل أهمية توفير هذه السلع».

وأوضح أن مصر تشهد ثورة زراعية، وستكون ثورة خير على المجتمع المصري تعمر مصر وتوفر جميع الاحتياجات لكل المواطنين.